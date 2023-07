"Die Dankbarkeit der Leute ist unglaublich wertvoll"

Tausende Menschen in ganz Österreich opfern täglich ihre Freizeit, um als freiwillige Mitarbeiter beim Roten Kreuz Leben zu retten. Die Bezirksstelle Eferding bietet im Herbst einen berufsbegleitenden Abendkurs für die Ausbildung zum Rettungssanitäter an. Daniel Krenmayr steht seit drei Jahren regelmäßig im Einsatz. Im OÖN-Gespräch erzählt der 22-jährige Eferdinger, wie sein Dienst am Menschen aussieht.

OÖN: Warum haben Sie sich 2020 für den Zivildienst beim Roten Kreuz entschieden – und warum sind Sie danach geblieben?

Daniel Krenmayr: Weil ich mir gedacht habe, dass ich damit einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Die Arbeit hat mir dann so gut gefallen, dass ich weitermachen wollte. Ich habe viele prägende Erfahrungen gemacht und enge Freundschaften geschlossen – im Zivildienst und darüber hinaus.

Sie studieren Gesundheits- und Krankenpflege an der FH. Wie bringen Sie das mit den Diensten als Rettungssanitäter in Einklang?

Ich habe vor allem während des Semesters viel zu tun. Ich kann mir die Dienste aber so einteilen, dass ich zu Beginn und am Ende des Semesters beziehungsweise in den Ferien viel arbeite. Das geht sich also gut aus. Ich habe auch viele Kollegen, die schon im Berufsleben stehen und trotzdem sehr viele Dienste machen können.

Rettungssanitäter erleben nicht nur Schönes. Wie gehen Sie damit um?

Das Rote Kreuz stellt viele Betreuungsangebote, dazu kommt der Kontakt mit den Kollegen, mit denen man über das Erlebte spricht. Auf der anderen Seite steht die riesige Dankbarkeit der Leute, denen man in einem Notfall helfen kann. Das ist unglaublich wertvoll.

Was macht einen guten Rettungssanitäter aus – und was würden Sie Interessierten raten?

Ein guter Sanitäter braucht einen kühlen Kopf in Extremsituationen, außerdem muss er gut mit Menschen können. Wer sich vorstellen könnte, mitzumachen, sollte auf jeden Fall vorab einen Schnupperdienst bei einer Rotkreuzstelle vereinbaren.

Kurs ab 19. September

Im Herbst bietet das Rote Kreuz Eferding einen berufsbegleitenden Kurs für die Ausbildung zum Rettungssanitäter an. Jeden Dienstag- und Donnerstagabend finden die Kurse in der Bezirksstelle Eferding statt.

Am 17. August findet in der Bezirksstelle Eferding ab 19 Uhr ein Infoabend statt. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 07272/2400-30 oder per Mail an ef-office@o.roteskreuz.at

Autor Valentin Bayer