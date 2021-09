Die Rohstoffknappheit und die steigenden Preise in der Bauwirtschaft haben auch Auswirkungen auf die Planungen für das Agrarbildungszentrum Waizenkirchen. Mit dem Neubau, in dem die landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen Bergheim, Mistelbach und Waizenkirchen zusammengeführt werden, wird nun erst 2022 begonnen. Gestern wurden die Pläne in Waizenkirchen präsentiert. Budgetiert sind für die Schule, die Platz für rund 350 Schülerinnen und Schüler bietet, rund 30 Millionen Euro.