Dichtestes E-Tanknetz aller Städte in Österreich

Wels Strom ist bei der E-Mobilität nach wie vor Tempomacher. Mit 49 Ladestationen weist die Messestadt das dichteste E-Tankstellennetz aller österreichischen Städte auf. Das zeigt eine europaweite Analyse.

"Wir haben vor zehn Jahren mit dem Aufbau des E-Tankstellennetzes in der Stadt begonnen. Damit waren wir allen anderen Städten voraus und das sind wir nach wie vor", sagt Wels-Strom-Geschäftsführer Friedrich Pöttinger.

Die Dichte des Stromtanknetzes lässt sich gut an einem Vergleich ablesen: In Wels müssen sich laut E-Tankstellenfinder nur 1265 Einwohner eine Ladestation "teilen", in Linz schon 2160, in Wien 2345 und in Graz gar 3675. Im Vergleich mit den größten Städten kommt Innsbruck mit 1489 Einwohnern pro Ladestation Wels noch am nächsten.

Ebenso weist Wels-Strom-Chef Pöttinger auf die Vorreiterrolle seines Unternehmens beim Aufbau öffentlicher Schnellladestationen hin – wie dem 150-Kilowatt-Charger in der Wiesenstraße. "Damit haben wir weit über unsere Stadt hinaus eine Dynamik erzeugt." Mittlerweile haben auch andere Anbieter Ladestationen errichtet. Zwei von drei betreibt Wels Strom.