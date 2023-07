Dichtes Programm bei der Communale Peuerbach

Noch bis in den Herbst entführt die Communale in neue Welten.

Regelmäßig finden Workshops, Vorstellungen und andere Veranstaltungen statt. Die OÖN geben einen kleinen Ausblick auf das Programm der kommenden Wochen:

Das Kunstprojekt "We will live forever" der Künstlerin anGie seah aus Singapur feiert den Zauber des Alltäglichen. Mit Bewohnern des Caritas-Standorts St. Pius kreiert sie ein Klang- und Bewegungsensemble, das mit choreografierten Körperbewegungen und Klangsequenzen Außergewöhnliches zeigt. Am Freitag ab 18 Uhr ist das partizipative Kunstprojekt im ehemaligen Geschäft Schmidauer zu sehen.

Mehrere Termine stehen bei der Open-Air-Reihe "Sound im Park" an, die heuer in Kooperation mit der Communale stattfindet. Bei freiem Eintritt treten ab 18 Uhr verschiedene Bands im Schlosspark auf. Am 18. August treten die Schüler der LMS Peuerbach/Waizenkirchen mit dem Programm "School of Rock" auf, außerdem ist die Band "Mary Jane’s Soundgarden" zu hören. Am 19. August gibt es Rockmusik von der Band "Catoria" aus Neukirchen am Walde zu hören. Am 25. August stehen "Round Corner" mit Marly Kess auf der Bühne.

Jede Woche gibt es weiterhin die "supergalaktischen Familiensonntage" im Schlossmuseum. Von 13 bis 16 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Workshops und Vorstellungen für Kinder und Erwachsene. Die Themen in den kommenden Wochen lauten "Raketenstart in Peuerbach", "Mein außerirdisches Wesen" und "Ich als Astronaut". Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Ebenfalls jeden Sonntag lädt der renommierte Künstler Herbert Egger zu seinem "Offenen Atelier" in der Passauer Straße ein. Dort entstehen im Zuge der Communale ständig neue Werke, bei denen sich Egger verschiedener Techniken wie Malerei und Fotografie, aber auch 3D-Druck bedient. Die Besucher können dem Künstler dabei über die Schulter schauen und seinen Schaffensprozess kennenlernen.

Weiterhin zu sehen ist die Installation "Vernetzte Sphären" von Künstlerin Barbara Lindmayr im ehemaligen Geschäft Wagner in der Hauptstraße. Geöffnet ist wöchentlich von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

