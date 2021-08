Deutsche Bundeswehr setzt auf Firma aus Bachmanning

Die Abwasserreinigung sowie die Aufbereitung von Trinkwasser in kompakten Systemen gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern des Unternehmens. "Durch Recycling kann der Großteil des Wassers wiederverwendet werden", sagt Geschäftsführer Reinhard Pregartbauer. Ein wichtiger Kunde des Bachmanninger Unternehmens ist die deutsche Bundeswehr, die in mehreren Ländern Friedensmissionen unterhält.

Das Know-how aus Bachmanning wird unter anderem in Mali eingesetzt, wo Deutschland ein Militärcamp betreibt. Wastewater Solutions lieferte mobile Containerkläranlagen. Diese zeichnen sich durch eine geschlossene Konstruktion und eine hohe Reinigungsleistung aus. Das Trinkwasser wird mittels Membran-Technologie aufbereitet. Dabei durchläuft das Rohwasser mechanische Trennverfahren.

Am Heimmarkt beschäftigt sich das Bachmanninger Unternehmern mit industrieller Abwasserreinigung.

Im Moment arbeitet das Unternehmen außerdem an einem Abwasser-Monitoring. "Das soll uns als eine Art Alarmplan dabei helfen, Infektionen zu vermeiden", sagt Pregartbauer.

Aufklärungsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil von Wastewater Solutions, da in vielen Ländern das Thema Abwasser noch immer zu wenig behandelt wird. "Wir versuchen anhand von Beispielen das Bewusstsein der Menschen in den betroffenen Regionen zu stärken", so Pregartbauer.

Silberner Exportpreis

Ursprünglich ist die Wastewater Solutions Group GmbH aus drei Unternehmen entsprungen, seit zehn Jahren ist Pregartbauer der alleinige Geschäftsführer. Das Unternehmen setzt auf individuelle Lösungen: "Wir möchten jedem unserer Kunden die beste Technologie zur Wasseraufbereitung anbieten."

Von der österreichischen Wirtschaftskammer wurde dem Unternehmen in diesem Jahr der silberne Exportpreis in der Kategorie Information und Consulting verliehen.