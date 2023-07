Deutliche Preisunterschiede in den Freibädern

An den Hitzetagen der vergangenen Wochen waren Freibäder für viele Menschen in der Region ein willkommener Zufluchtsort. Wie viel die Abkühlung kostet, variiert aber zwischen den verschiedenen Bädern stark. Das hat eine Erhebung der Preisaufsicht des Landes Oberösterreich in den Bezirken Grieskirchen, Eferding, Wels-Land und der Statutarstadt Wels ergeben.