Desolater Pfarrhof soll Haus für Aichkirchen werden

Die Pfarre Aichkirchen lud die Bevölkerung kürzlich ein, sich über dieses umfangreiche Projekt zu informieren. Pfarrer Pater Lukas, Pfarrgemeinderatsobmann Hannes Pupeter und Finanzausschussobmann Fritz Schiller zeigten den traurigen Zustand des Jugendstil-Gebäudes aus dem Jahr 1907. Geplant hat dieses Kulturdenkmal damals Dombaumeister Matthäus Schlager, der auch der Bauleiter des Linzer Mariendoms war.

Vor zwei Jahren machte ein Rohrbruch die Pfarrerwohnung unbewohnbar und erst kurz vor Allerheiligen machte ein weiterer Rohrbruch an der Wasserzuleitung ein rasches Handeln notwendig. Die Räume für die Jungschar mussten heuer wegen Schimmels an den Wänden gesperrt werden. Wie die Fassade scheinen auch die Nutzungsmöglichkeiten immer mehr wegzubröckeln.

Eine Sanierung ist unausweichlich und dringend notwendig. Im Vorfeld wurden verschiedene Gruppierungen und Vereine befragt, ob und wie sie das Gebäude in Zukunft nutzen möchten. Das Ergebnis war einheitlich: „Das Gebäude muss erhalten bleiben und zukunftsreif gemacht werden.“ Daraufhin setzte sich der Pfarrgemeinderat an die Planung. Über die pfarrliche Verwendung für Chorproben, Ministrantenstunden etc. sollen die Räumlichkeiten in Zukunft auch für Vorträge, Lesungen, Seminare und für private Treffen angemietet werden können. Es soll ein offenes Haus für Aichkirchen entstehen.

Die Kosten für die gesamte Generalsanierung werden auf 720.000 Euro geschätzt, die Bauzeit auf vier Jahre. Um diese Herkulesaufgabe bewältigen zu können, wird das Projekt auf vier Bauetappen aufgeteilt. Wobei mit der ersten Bauetappe im Jahr 2023 begonnen werden soll. Sie beinhaltet die bautechnisch notwendigen Arbeiten, um das Gebäude wieder vor Wasser und Witterung zu schützen.

In der zweiten und dritten Etappe soll die Innensanierung und damit die Nutzung für die Pfarrbevölkerung wieder ermöglicht werden. Als letzter Schritt werden die Fassade und der Außenbereich des Gebäudes erneuert.

Mitfinanziert wird die Sanierung von der Diözese Linz, dem Stift Lambach, dem Bundesdenkmalamt, dem Land Oberösterreich und der Gemeinde Aichkirchen. Weiters können die Baukosten für die Pfarre durch Robotleistungen und Geld- und Materialspenden verringert werden. Die Pfarre bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung und hofft auf viel Unterstützung.