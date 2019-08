Der Wettstreit künftiger Radstars

150 Nachwuchsfahrer aus zwölf Nationen nehmen heute die dreitägige Tour in Angriff. Sie beginnt um 17 Uhr auf dem Hauptplatz in Haid und endet nach 96,5 Kilometern auf dem Marchtrenker Stadtplatz gegen 19.30 Uhr.

Zuvor werden die Sportler aber drei Runden über den Mistelbacher Berg kurbeln und daher gegen 17.20 Uhr erstmals durch das Stadtzentrum düsen. Die weiteren Durchfahrtszeiten sind ca. 18 und 18.45 Uhr. Die Marchtrenker warten wieder mit einem Fest rund ums Rad auf. Bei "Summer in the City" spielen dann die Musikvereine Marchtrenk und Sattledt.

Von Wimsbach nach Altmünster

Nach der Mühlviertel-Etappe am Samstag starten die 24 Teams am Sonntag in Bad Wimsbach auf dem Marktplatz zur Schlussetappe. Der Startschuss fällt um 11.30 Uhr, dann werden noch zwei Runden im Kurort gefahren (Marktplatz-Durchfahrt 11.45 und 11.55 Uhr), ehe es Richtung Lambach, Hagenberg und Willing nach Gaspoltshofen geht. Nach der Bergwertung in Wolfsegg fahren die jungen Sportler über Attnang nach Altmünster. Geplante Zielankunft am Gmundnerberg ist ca. 13.45 Uhr.

Im Vorjahr gewann der Däne Frederik Thomsen, 2017 siegte Florian Kierner aus Buchkirchen.