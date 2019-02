Der US-Bomber "Leaky Tub" stürzte vor 75 Jahren über Wimsbach ab

BAD WIMSBACH-NEYDHARTING. Bei dem Absturz im Jahr 1944 starben zehn Besatzungsmitglieder. Bürgermeister Erwin Stürzlinger und Nationalrat Klaus Lindinger (beide VP) legten am Jahrestag des Absturzes an der Unglücksstelle einen Kranz nieder.

Kranzniederlegung an der Absturzstelle des US-Bombers "Leaky Tub" Bild: Fischer

Am 23. Februar 1944 stürzt um 12.09 Uhr der US-Bomber "Leaky Tub" in der Ortschaft Bergham auf Wimsbacher Gemeindegebiet ab. Anlässlich des 75. Jahrestages wurde in Wimsbach eine Gedenkfeier mit einer Kranzniederlegung abgehalten. Einen Tag vor dem Flak-Abschuss des US-Bombers "Flying Fortress" über Gaspoltshofen, bei dem sich die zehnköpfige Besatzung mit dem Fallschirm retten konnte, traf ein Flak-Geschoss über Wimsbach die "Leaky Tub". Zehn der elf Besatzungsmitglieder wurden bei dem Absturz getötet. Ein US-Soldat überlebte mit schweren Verletzungen.

"Als Gemeinde ist es unsere Aufgabe, durch das Gedenken die Vergangenheit präsent zu machen und die Bedeutung unserer langen Friedenszeit hervorzustreichen", betonte Stürzlinger. Lindinger dankte allen, die sich im Kleinen und im Großen für den Friedenserhalt einsetzen. An der Gedenkfeier nahmen auch Vertreter des Kameradschaftsbundes, des Schwarzen Kreuzes und der Feuerwehr teil.

