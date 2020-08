Jüngere Semester verbinden mit der alten Wurmfabrik in Neumarkt legendäre Clubbings, die noch bis vor ein paar Jahren die alten Gemäuer erbeben ließen. Ältere hingegen erinnern sich an einen Umweltkrimi, der im Sommer vor 30 Jahren seinen Anfang nahm und die Behörden und Gerichte jahrelang bis in das Jahr 2007 beschäftigte.