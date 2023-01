Der Skisprung-Weltcup kommt nach Hinzenbach

In knapp vier Wochen – nämlich von Freitag, 10. bis Samstag, 11. Februar – macht der Skisprung Weltcup-Zirkus der Damen zum zehnten Mal im Eferdinger Becken Station. Die weltbesten Skispringerinnen gehen dann in der Hinzenbach-Arena für ein offizielles Training mit zwei Sprüngen, Probedurchgang und zwei Wettkämpfen samt Qualifikation vom Bakken.

OK-Präsident Bernhard Zauner und sein Team sind trotz der derzeit warmen Witterung bestens gerüstet und haben ausreichend Schnee im Depot. Erstmals wird ein Wettkampf schon am Vormittag ausgetragen, die erste Springerin startet bereits um 8 Uhr. Im Gegensatz zu anderen Jahren wird es 2023 kein Rahmenprogramm mit Festzelt und Aprés-Skisprungparty geben. Trotzdem hofft der UVB Hinzenbach auf viele Besucher, die der Damen-Sprung-Elite an beiden Tagen die Daumen drücken – bei freiem Eintritt. Geboten bekommt das Publikum dafür die Top-Athletinnen aller Sprung-Nationen – kurz vor der Weltmeisterschaft in Planica. Mit dabei ist ein Großaufgebot an ÖSV-Springerinnen samt der bisher in dieser Saison überragenden Eva Pinkelnig. Die Weltcupführende können glückliche Gewinner beim Weltcup in Hinzenbach auch persönlich treffen. Auf Facebook und Instagram verlost der UVB Hinzenbach in den nächsten Wochen ein Meet & Greet, VIP-Tickets mit Führung gibt es unter

skiaustriaticket.at

