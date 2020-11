Der Philosoph unter den Krimiautoren

"Ein Krimi ist ein super Vehikel für die Philosophie", sagt der studierte Philosoph, Gymnasiallehrer und Krimiautor Roland Luft. Mit seinem neuen Roman "Wer zuletzt lacht" knüpft Luft dort an, wo er nach Erscheinen seines Erstlingswerk "Altaussteiger" vor drei Jahren aufgehört hat: Ein neurotischer Chefinspektor, ein komplizierter Mordfall und die Jagd nach dem Sein hinter dem Schein. In der Psychiatrischen Klinik in Linz wird ein Patient ermordet.