Der kleinste Bezirk Oberösterreichs hat die meisten Autos pro Kopf im Land. Das zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria und des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). In Eferding kommen auf 1000 Einwohner 690 Autos, dahinter folgen Wels-Land mit 684 und der Bezirk Grieskirchen mit 683. Platz eins geht an Linz, dort ist der Motorisierungsgrad am niedrigsten (508), Wels belegt im Ranking Platz drei (601 Autos).