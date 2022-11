Der Nikolaus kommt per Schiff zum Adventmarkt

Geboten werden Kunsthandwerk, Kulinarik und stimmungsvolle Musik. Auch die Stadlinger Schifferkrippe ist zu sehen. In der Stadt der Schiffer kommt der Nikolaus am Sonntag um 16.15 Uhr per Boot, anschließend verteilt er seine Gaben im Atrium. Am Samstag werden um 18.30 Uhr die Krampusse erwartet. Via Adventpfad geht es zum Lambacher Christkindlmarkt, der auch am kommenden Wochenende stattfindet. Am Samstag treten um 19.30 Uhr dort die Schleißheimer Perchten auf, am Sonntag kommt um 17 Uhr der Nikolaus.