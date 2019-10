Der neue Patron im Kremsmünstererhof

Mit 1. November übernimmt die AHC International Consulting AG von Udo Chistée den Welser Kremsmünstererhof. Das Hotel mit angeschlossener Gastronomie, welche schon lange Zeit lang stillgelegt ist, wird bei laufendem Betrieb umgebaut und komplett modernisiert. Die Welser Zeitung hatte berichtet.

Seine Pläne für das denkmalgeschützte Traditionshaus verrät Chistée vorerst nur dosiert. Der Kaufpreis wird nicht preisgegeben. Das Umbauvolumen soll laut eigenen Angaben 3,5 Millionen Euro betragen: "In den nächsten fünf bis sechs Monaten wird sich nichts Dramatisches ändern. Wir beginnen bei der Stunde null. Das ist bei einem denkmalgeschützten Haus nicht so einfach", gibt Chistée zu bedenken. Bis spätestens Mai 2020 soll ein Baubescheid vorliegen. Der Umbau wird bei laufendem Betrieb erfolgen und sich von Stockwerk zu Stockwerk erstrecken.

Das Geld für seine Expansionen holte sich die von der Welser Adlerstraße aus agierende AHC-International Anfang des Jahres mit dem Verkauf von acht Amedia-Standorten. Das Amedia in der Adlerstraße und sieben weitere Häuser verkaufte der gebürtige Linzer im Februar an die Plaza Hotelgroup mit Sitz in Heilbronn.

Mit dem Kauf des Stadtplatz-Hauses gehört Chistée wieder ein Hotel in Wels. Ebenfalls am 1. November eröffnet die AHC in der Linzer Prinz-Eugen-Straße ihr jüngstes Hotelprojekt. Sechs weitere Hotels sind im Entstehen.

Suche nach Gastronomen

Die Gastwirtschaft wird verpachtet: "Wir haben interessante Angebote am Tisch liegen. Es wird ganz sicher eine gute Gastronomie geben", erklärt Chistée. Die Vergabe soll demnächst entschieden werden. Das Hotel selbst wird nach dem Umbau in der Viersterne-Plus-Kategorie angesiedelt sein.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at