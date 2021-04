Der nächste Sanierungsfall: TÜV gibt kein grünes Licht fürs Sommerrodeln

Kommen die Erlebnisbahn und die Sommerrodelbahn auf der Haager Luisenhöhe wieder in Fahrt? Diese Frage stellen sich viele in der Region. Eigentlich wollte ein neuer Betreiber im Mai wieder aufsperren und einen Neustart hinlegen. Eine notwendige Überprüfung durch den TÜV ergab allerdings, dass die Sommerrodelbahn in einem schlechten Zustand ist und zuvor saniert werden muss.