Der Kulturherbst verspricht eine reiche Ernte

Kulturhaber in Wels, Grieskirchen und Eferding erwartet ein heißer Herbst. Die OÖN stellen eine Auswahl vor:

Vielfalt auf der Hofbühne Tegernbach

Voller Elan erzählt Hemma Scheicher vom Herbstprogramm der Hofbühne Tegernbach: „Jetzt sind die meisten aus dem Urlaub zurück, da sind besonders tolle Sachen möglich.“ Lustig wird es beim preisgekrönten Halloween-Kabarettprogramm „Ghöst“ (22.Oktober) und Gernot Kulis (6. November), der mit „Herkulis 2.0“ eine Vorpremiere für sein neues Programm gibt.

Der „Hot Pants Road Club“ spielt am 26. September bei der „Soul und Funk“-Nacht. Am 8. November ist „Meena Cryle and the Chris Filmore Sextett“ zu Gast – „eine Auswahl der besten Musiker Österreichs“, kündigt Scheicher an.

Der „Bayerische Herbst“ bietet heuer einen „Karl Valentin“-Abend (3. Oktober) und „Lizzy Aumeier“ (8. Oktober).

Halloween-Kabarett „Ghöst“ am 22. Oktober Bild: Glanzl/Hofbühne

Bunter Reigen beim Musiksommer Bad Schallerbach

Bevor der Musiksommer Bad Schallerbach 2025 sein 30-Jahr-Jubiläum mit 70 Veranstaltungen feiert (das Programm ist ab Mitte September erhältlich), hat der diesjährige Kulturherbst im Atrium noch viele Highlights zu bieten. „Eine kleine Sensation ist, dass der Konzertmeister der Berliner Philharmoniker am 8. Oktober zu uns kommt, das Bruckner Orchester tritt am 22. November zum Abschluss unserer Brucknerreihe auf“, freut sich Intendant Peter Gillmayr.

Bei Viktor Gernot am 4. Oktober muss man schnell sein, um noch Karten zu bekommen. Schauspieler Wolfgang Böck liest am 3. November aus „Zu Lasten der Briefträger“ des Pichler Autors Alois Brandstetter, begleitet wird er vom Linzer Geiger Trio.

Spanish Nights mit Cobario am 25. September Bild: Manuela Fuchs/Musiksommer

Das Literaturschiff legt zweimal an

Die Initiative Literaturschiff hat schon am 4. September die Autorin Dominique Zimmermann in den Garten der Geheimnisse in Stroheim eingeladen: Ab 19 Uhr liest die Entomologin und Kuratorin des Naturhistorischen Museums in Wien aus ihrem Buch „Insektengeflüster“. Darin widmet sie sich Hosenbienen, Kompasstermiten und Goldwespen und deren Bedeutung für unsere Ökosysteme.

Am 23. Oktober kommt das Literaturschiff ins Eferdinger Gastzimmer. Andreas Jungwirth liest aus seinem Roman „Alle meine Namen“, der die Lebensgeschichte einer starken Frau erzählt. Michaela Maria Müller stellt ihr Werk „Zonen der Zeit“ vor, das von der Verbindung eines Archivars und einer Notruf-Disponentin handelt.

Dominique Zimmermann liest in Stroheim. Bild: Minitta Kandlbauer

Kindertheater und Chansonabende im Kornspeicher

Zum Spielstart im Oktober zeigt das Theater Kornspeicher ein Kasperltheater (5. Oktober) und das „Traumfresserchen“ von Michael Ende (6. Oktober). „Die Mitmach-Theater für Kinder sind wieder eine wichtige Komponente im Herbstprogramm“, sagt Direktor Peter Kowatsch.

Für Musikliebhaber gibt es mehrere Konzertabende: Das Duo „2 For The Glory“ ist am 11. Oktober mit Rock, Pop, Soul, Blues zu Gast. Mit einem Chanson-Abend von „La Viennaise“ mit Sängerin Brigitte Guggenbichler feiert die Österreichisch-Französische Gesellschaft Wels am 20. Oktober ihren 50. Geburtstag. Anna Coa, bekannt aus der Band „Hoamspü“, ist erstmals mit ihrem eigenen Ensemble in Wels zu Gast und singt gefühlvolle Mundart-Chansons.

Anna Coa und Band am 20. Oktober in Wels Bild: Coa Ti

