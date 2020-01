All diese Projekte werden mit dem LEADER-Förderprogramm in der Region Eferding unterstützt. Obmann LAbg. Jürgen Höckner und Geschäftsführerin Susanne Kreinecker vom Regionalentwicklungsverband Eferding (REGEF) zogen bei einer Pressekonferenz und bei der gestrigen Vollversammlung eine Zwischenbilanz. "Seit dem Start 2002 wurden mehr als zehn Millionen Euro Förderungen in die Region geholt. In der aktuellen Förderperiode 2,27 Millionen Euro.