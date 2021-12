Der Heilige Abend bei der Welser Feuerwehr

Ehrenamtliche Einsatzkräfte sind das Rückgrat in vielen Blaulichtorganisationen. Auch am Heiligen Abend ist auf sie Verlass. Bei der Welser Feuerwehr hat sich Siegfried Stögermair (50) freiwillig für den Nachtdienst in der Leitstelle gemeldet. Die ganze Nacht ist er mit einem weiteren Notrufdisponenten aus dem Bezirksnachrichtenzug Wels-Land Ansprechpartner für die rund 135.000 Einwohner aus dem Großraum Wels.

Im Notruf-Dienst hat Stögermair 20 Jahre Erfahrung: "Es ist mein sechster oder siebter Dienst am Heiligen Abend. So genau hab ich gar nicht nachgezählt. Ich habe meine Dienste immer mit der Familie abgestimmt. Mein Bruder ist Notfallsanitäter am Notarzteinsatzfahrzeug. Wir legen heuer die Dienstschicht zusammen und feiern Weihnachten gemeinsam nach", sagt Stögermair.

Die Stimmung zu Weihnachten sei etwas besinnlicher, aber grundsätzlich sei es ein Dienst wie jeder andere, meint der 50-Jährige. Stögermair rät den Welsern am Heiligen Abend zur Vorsicht. Als Baumschmuck empfiehlt er anstelle von Kerzen eine geprüfte elektrische Lichterkette: "Denn ein Christbaum kann in nur sechs Sekunden in Vollbrand stehen", spricht Stögermair aus Erfahrung.

Das Feuerwehrsystem in der Stadt ist ehrenamtlich organisiert. Kommt es zu einem Einsatz, werden die benötigten Kräfte durch eine definierte Alarmierungsordnung per Funkmeldeempfänger, dem sogenannten Pager, verständigt. Lediglich drei Funktionen stehen ein ganzes Jahr rund um die Uhr im Dienst: der Offizier vom Dienst, der dienstführende Kommandant und der Notrufdisponent in der Leitstelle. Der Offizier vom Dienst leitet am Schadensort größere Einsätze. Der dienstführende Kommandant organisiert den Gesamtbetrieb der Feuerwehr. Die Disponenten in der Leitstelle sind unter dem Notruf 122 die ersten Ansprechpartner für die Bevölkerung.