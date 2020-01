"Der Gast soll sich gleich wohlfühlen, wenn er bei der Tür hereinkommt"

Was muss eine Gaststube ausstrahlen, um zu den schönsten des Landes gezählt zu werden? Wer eine Antwort auf diese Frage haben möchte, ist in der "Hoamat" in Haibach an der richtigen Adresse. Aus der Gaststubenwahl von Wirtschaftskammer und OÖNachrichten ging das seit 2012 bestehende Gasthaus in der Region Wels/Grieskirchen/Eferding als Sieger hervor.

Maschinenbauunternehmer und Hoamat-Eigentümer Franz Kaltseis hat sich das Winterstellgut in Annaberg im Lammertal von Red-Bull-Chef Didi Mateschitz zum Vorbild genommen. Das Restaurant hat mehrere Gaststuben, besonders wohl fühlen sich der Hausherr und seine Gäste aber in der Zirbenstube. Dort machen es sich die Besucher auf den grün tapezierten Bänken und Stühlen bequem, im Kachelofen lodert und knistert das Feuer. "Wenn der Gast bei der Haustür hereinkommt, soll er sofort das Gefühl haben, sich hier wohlzufühlen. Und das wird uns auch von vielen bestätigt", sagt Kaltseis.

Bunte Gästeschicht

Neben der gemütlichen Einrichtung mit viel Holz ist auch die Akustik entscheidend. "Der Gast soll sich gut unterhalten können, auch dann noch, wenn eine Musikgruppe spielt."

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste. Die Besucherschicht ist bunt, viele kommen, um ihre Familienfeste hier zu feiern: Taufen, Geburtstage, die Matura- und den Studienabschluss oder die Hochzeit. Radtouristen vom Donauradweg und Wanderer kommen ebenfalls gerne hier herauf, um gutes Essen und den Blick ins Eferdinger Becken zu genießen.

Eine Frage, die sich natürlich aufdrängt: Warum wird ein Maschinenbauunternehmer Gastronom? "Das kam daher, weil ich gerne in den Bergen rund um Großarl und Flachau Ski fahren bin. Neben urigen Hütten gibt es dort auch viele schöne Gasthäuser. Damals habe ich mir gesagt, wenn es passt, möchte ich auch eines in Haibach bauen", erzählt der Unternehmer.

Open Air mit Ina Regen

Aus der Idee wurde die Hoamat mit jährlich rund 45.000 Gästen. Dort gehen neben rund 75 Hochzeiten im Jahr auch viele Veranstaltungen über die Bühne, heuer stehen zwei große Open-Air-Konzerte auf dem Programm: mit Musicalstar Lukas Perman, der Austropop-Lieder singt (29. Mai), sowie mit Ina Regen, Zweikanalton und Höfler & Mittermayr (10. Juli).

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at