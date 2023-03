Der FC Wels im Kampf gegen den Abstieg und mit neuem Vorstand

Für den Tabellenletzten geht es in den kommenden zwei Wochen ums Überleben in der OÖ-Liga.

Geht es nach dem Vorstand des FC Wels, soll es nach dem 1:0 im ersten Frühjahrsspiel der Fußball-OÖ-Liga gegen Friedburg/Pöndorf so weitergehen: "Klassenerhalt" war die klare Zielvorgabe bei der gestrigen Pressekonferenz, in der der Verein einen Ausblick gab. Der Tabellenletzte hat aktuell vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten Friedburg/Pöndorf, die Spiele in den kommenden beiden Wochen werden entscheidend sein, um den Abstieg abzuwenden.