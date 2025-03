Deponie in Weibern: Grüne fordern mehr Mitsprache

Die Debatte um die geplante Baurestmassen-Deponie ist wieder Thema im Landtag: Im Umweltausschuss forderten die oberösterreichischen Grünen eine Resolution, wonach Gemeinden und Bürger mehr Mitspracherecht bekommen sollen. Vertreter von ÖVP und FPÖ stimmten jedoch dagegen.

Wie berichtet, will die Firma Swietelsky auf einem Teil eines 20 Hektar großen Grundstücks eine Baurestmassendeponie errichten. Weil Bürger dadurch stärkeren Verkehr und Umweltbelastungen fürchten, haben sie sich zur Initiative "Lebenswerte Zukunft Weibern-Aistersheim" zusammengeschlossen und eine Petition mit 2500 Unterschriften an den Landtag geschickt.

"Kein Bedarf nach Deponie"

Diese Petition war bei einer Sitzung des Umweltausschusses im Landtag am Mittwoch ebenso Thema wie die Forderung der Grünen. Demnach hätte der Landtag eine Resolution an den Nationalrat schicken sollen, wonach Kommunen und Bürgern im Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) mehr Mitspracherecht eingeräumt werden soll. Das AWG regelt Bauvorhaben wie jenes in Weibern und ist ein Bundesgesetz, eine Novelle müsste also der Nationalrat beschließen.

Der Hintergrund: 2002 wurde das AWG novelliert, weil in Österreich Deponieflächen fehlten. Immer wieder waren Projekte am Widerstand von Bürgern und Kommunen gescheitert. Der Mangel sei aber beseitigt, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne): "Der Landesabfallwirtschaftsplan zeigt, dass derzeit ausreichend Kapazitäten für Baurestmassendeponien vorhanden sind." Außerdem sei im Fall von Weibern die Kritik berechtigt – die Anlage soll im Grünland entstehen.

Eine Verschärfung der Genehmigungsvoraussetzungen für Baurestmassendeponien sei dringend nötig, sagt Kaineder: "Es ist völlig unverständlich, dass ÖVP und FPÖ den Menschen vor Ort die Mitsprache verwehren."

VP sieht Diskussionsbedarf

Die Sache sei nicht vom Tisch, sagt der stellvertretende Umweltausschuss-Obmann Peter Oberlehner (VP): "Den Vorstoß der Grünen haben wir abgelehnt, ich hätte die Resolution lieber zurückgestellt. Das haben wir bei der Petition aus Weibern so gemacht, damit wir sie in der nächsten Sitzung diskutieren können." Auf Grundlage der Petition sei es immer noch möglich, eine Resolution an die Bundesregierung zu schicken.

Es sei zu bedenken, dass Gemeindevertreter bei einer Gesetzesänderung unter Zugzwang kommen würden. "Keiner möchte eine Deponie in seiner Gemeinde, wir brauchen sie aber. Würde ein Nein von einer Kommune ausreichen, hätten wir in Österreich bald keine einzige neue Deponie mehr", sagt Oberlehner, der auch Bürgermeister von Pötting ist.

Aus diesem Grund müsse genau geprüft werden, inwiefern Gemeinden in den Genehmigungsprozess eingebunden werden sollen. "Berechtigt ist es, den Bund zu fragen, ob überhaupt Bedarf nach einer neuen Deponie besteht", sagt Oberlehner.

Ob sich die Debatte auf die Pläne in Weibern auswirken wird, ist fraglich: Aus dem Büro von Landesrat Kaineder heißt es auf Anfrage der OÖN, dass bisher noch kein Projektantrag vorliege. Selbst wenn das Parlament eine Novelle beschließt, müsste diese aber wahrscheinlich noch vor Beginn des Genehmigungsverfahrens wirksam werden.

