Denkmalamt stellt Sammer-Wirt unter Schutz

Mittels Bescheid hat das Bundesdenkmalamt Teile des Sammer-Wirtshauses unter Schutz gestellt.

"Das Alte Brauhaus gehört zu den ältesten Bauten im Markt Lambach", sagt Pressesprecherin Andrea Böhm in einer schriftlichen Stellungnahme: "Von besonderer Bedeutung ist die barocke Stuckdecke im Stiegenhaus, die in 14 Reliefs Szenen aus dem Alten Testament und die Jahreszeiten zeigt."

Das Bundesdenkmalamt sei bemüht, im Einvernehmen mit Eigentümer und Gemeinde die wertvollen Bau-Charakteristika des Gebäudes zu bewahren, und hat daher in einem ersten, vorläufigen Schritt eine Unterschutzstellung der wichtigsten Teile eingeleitet.

Enttäuschung bei Projektanten

In der Vorwoche wurde der Bescheid Bürgermeister Klaus Hubmayer (SPÖ) zugestellt – 15 Minuten vor einem Gespräch mit den Projektanten und ihrem Architekten. Wie berichtet, plant die Maximilianhof Immobilien GmbH aus Altmünster auf dem Areal den Bau von mehr als 70 Mietwohnungen. Die Umsetzung sollte eine Wohnungsgenossenschaft übernehmen. Die Finanzierung stützt sich auf Landeswohnbaugelder.

"Die Vertreter von Maximilianhof waren natürlich enttäuscht. Sie haben mich darüber informiert, dass sie den Bescheid von ihrer Rechtsabteilung prüfen lassen und sich weitere Schritte überlegen", sagt Hubmayer. Der bereits begonnene Abriss der Gebäudeteile an der Nordseite zum Schwaigbach hin wurde gestoppt.

Nach der Entscheidung der Denkmalschützer ergibt sich für alle Beteiligten eine neue Ausgangslage: "Die Gemeinde hat nach den gesetzlichen Bestimmungen gehandelt. Wenn das Denkmalamt Teile unter Schutz stellt, müssen wir das zur Kenntnis nehmen", sagt Hubmayer. Dass die Rettung des Wirtshauses neben der Erhaltungspflicht auch viele Chancen mit sich bringt, müsse im Gemeinderat erst ankommen. "Einige sprechen von einer Rattenburg, die weg gehört. Es ist sowieso noch zu früh, über eine künftige Nutzung zu sprechen. Zuerst muss die Entscheidung des Eigentümers abgewartet werden."

Der Lambacher Agenturbetreiber Leif Wasmuth hat Anfang Juli die Rettung des Sammer-Wirts angestoßen. Seine Facebook-Initiative "aufstehn" schaffte 440 Protestunterschriften: "Ich finde diese Entwicklung gut. Es kommt Bewegung in die Sache, die Leute sind aufgewacht."

Lambach hat viele Schätze

Der Werbefachmann möchte Interessierte zusammenbringen, die sich über die Zukunft von Lambach Gedanken machen. Die Vielzahl an alten Häusern mit jahrhundertelanger Geschichte müsse nicht als Bürde, sondern als Chance begriffen werden: "Ich war kürzlich in Erlangen: Da hat man mich auf die romanischen Fresken im Stift angesprochen. Unsere Gemeinde verfügt über so viele Schätze, aber leider nehmen wir sie nicht gebührend wahr."

Maximilianhof-Geschäftsführer Michael Gesswein wollte die neue Situation nicht kommentieren.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at