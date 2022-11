Demenzservicestelle in der Neustadt

In den nächsten Jahren wird die Zahl der Demenzkranken stark steigen. Das durch Gedächtnisverlust und zunehmende Hilfsbedürftigkeit in allen Lebensbereichen charakterisierte Leiden nimmt infolge des demografischen Wandels weiter zu.

Hilfe finden Betroffene in Wels unter anderem in der Demenzservicestelle der Stadt, die in neuen Räumlichkeiten des Seniorenheimes Neustadt (Flurgasse 40) untergebracht ist. An deren Mitarbeiter können sich alle wenden, die bei sich oder anderen eine Veränderung bemerken, die auf Demenz hinweisen könnte. Neben Beratungsgesprächen und einer Abklärung gibt es ein ganzheitliches, stadienspezifisches Ressourcentraining in kleineren Gruppen. Für Angehörige werden Schulungen angeboten. Für pflegende Angehörige gibt es jeden letzten Dienstag im Monat ab 16 Uhr eine Gesprächsrunde. Weitere Informationen unter Tel. 07242-417 4821.