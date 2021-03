Debatte um Venus-Statue

Um die römische Statue, die ein Landwirt 1913 auf seinem Acker in Gunskirchen entdeckte, wurde in der Messestadt zu Zeiten des NS-Regimes ein besonderer Kult betrieben. Nachbildungen gingen als "Ehrenpreis der Stadt Wels" an Persönlichkeiten des Regimes. Erster Empfänger war Reichsmarschall Hermann Göring.