Dealer hatte ein Kilo Kokain in seiner Wohnung

Aufgrund von Ermittlungen in der Suchtgift-Szene kamen Welser Polizisten einem vorerst unbekannten Mann auf die Spur, der im Bereich des Stadtteiles Lichtenegg mit Suchtgift dealte. Gestern. Mittwoch, wurde er beobachtet, wie er mehrere Übergaben von Heroin an teils bekannte Abnehmer abwickelte. Der Mann, ein Serbe, wurde festgenommen. Er war zum Besitz von rund einem Kilogramm Heroin in seiner Wohnung geständig.