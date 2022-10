Das Welser Team soll wieder der große Gejagte werden

Die Rennsaison ist für die Welser Radprofis gelaufen. Die Bilanz sieht dieses Jahr durchwachsen aus, denn zahlreiche Verletzungen bremsten das Felbermayr-Team aus. Im Endergebnis stehen aber auch elf Rennsiege, 24 Podestplätze und 38 Top-Ten-Platzierungen.

Herausragend waren der Sieg in der ÖRV-Radliga durch den tschechischen Legionär Daniel Turek und die österreichischen Meistertitel im Cyclocross durch Daniel Federspiel und im Kriterium durch Daniel Lehner. Weitere sportliche Erfolge waren die 3. Etappenplätze von Fabian Steininger und Moran Vermeulen bei der Fleche du Sud in Luxemburg und die Siege bei den Bundesligarennen in Leonding und Braunau durch Daniel Turek. Jack Burke gewann den Ötztaler Radmarathon. "Das Team hat trotz großer Schwierigkeiten Topleistungen gebracht und optimal zusammengearbeitet", sagt Rennsportleiter Andreas Grossek. Er wird, wie berichtet, kürzertreten und an Rupert Hödlmoser übergeben. Dem Team wird er aber weiterhin erhalten bleiben.

Besonders schlimm endete in diesem Jahr ein Rennunfall von Marco Friedrich. Bei einem Rennen in Tschechien fuhr er auf ein parkendes Auto auf und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Dank einer hervorragend funktionierenden Rettungskette überlebte er und kann nach monatelanger Therapie jetzt wieder erste Ausfahrten machen. Dazu kamen weitere Verletzungen von vier Fahrern, wodurch die Welser heuer bei mehreren Rennen stark dezimiert waren.

Rupert Hödlmoser – übrigens Grosseks Wunschkandidat – hat bereits ehrgeizige Pläne für die Saison 2023: "Wir wollen nächstes Jahr mit einer aktiven und offensiven Fahrweise in den Rennen auftreten und möglichst viele Spitzenplatzierungen einfahren. In die Top Ten der Europe-Tour-Teamgesamtwertung vorzustoßen, wäre ein Traum", sagt Hödlmoser.

Schlagkräftiger Kader

Er sehe seine Aufgabe darin, die Strukturen weiter zu professionalisieren, gemeinsam mit dem Management einen schlagkräftigen Kader aufzustellen und auch international aufzuzeigen.

Der 34-Jährige aus St. Gilgen konnte in seiner aktiven Laufbahn selbst einige Rennen gewinnen, war als sportlicher Leiter für das Union Radteam Tirol und für das deutsche Team Maloja Pushbikers tätig und kennt viele Radprofis und Betreuer sehr genau.

Das Welser Unternehmen Felbermayr bleibt auch im nächsten Jahr Hauptsponsor des Profi-Radteams.