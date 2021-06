"Das war eine schallende Ohrfeige für die Betreiber des illegalen Glücksspiels"

Es war eine großangelegte Aktion gegen die Glücksspielmafia, die die Finanzpolizei und das Bundeskriminalamt vergangene Woche in mehreren österreichischen Städten durchgezogen haben. Der größte Erfolg gelang – wie berichtet – in Wels, wo in einer Lagerhalle 750 Spielautomaten, Waffen und Bargeld sichergestellt werden konnten.