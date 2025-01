Unterhaltungsfeuerwerk beim Welser Stadtball

In drei Wochen ist es so weit: Mit dem Stadtball geht am 1. Februar das Highlight der Welser Ballsaison über die Bühne. Das Stadtmarketing als Veranstalter holt dafür zahlreiche Künstler ins Stadttheater, die den Besuchern unvergessliche Unterhaltung bieten sollen. Das Motto: "Ladies and Gentlemen, welcome to the Moulin Rouge".

Das Zelt "Nightlife" in der Rainerstraße wurde umgestaltet, um ausgelassene Partystimmung zu bieten. Dabei gibt das DJ-Duo "2:tages:bart", bestehend aus Pascal Kitzmüller und Karl Weixelbaumer, den Ton an. Sie bieten von 21 bis 3.30 Uhr nicht nur launige Musik, sondern überzeugen auch als Moderatoren mit viel Humor und Gespür für das Publikum. Getränke kommen von den Welser Lokalen "Kreuzbeisl", "Marlon" und "Mojo".

Der große Saal steht im Zeichen des Musicals: Zur Eröffnung ziehen zuerst die Debütanten der Tanzschule Hippmann ein, anschließend gibt es eine Einlage der Welser "Ballet Academy". Anschließend stimmt Ilia Deinhammer, Schülerin der Landesmusikschule Gunskirchen und Bundessiegerin beim Jugend-Musikbewerb "Prima La Musica", Lieder aus den Musicals "My Fair Lady" und "West Side Story" an. Begleitet wird sie dabei von dem aufstrebenden Musiker, Dirigenten und Komponisten Matthias Achleitner am Klavier.

Danach spielt das "pt art Orchester" Tanzmusik. Die Mitternachtseinlage gestaltet Hannes Wiesinger, der die erfolgreiche Tourneeproduktion "Best of Musical" betreibt. Auf der Bühne geben Caroline Zins von den Vereinigten Bühnen Wien, Birgit Scheibenreif und der erfahrene Sänger Johannes Nepomuk Highlights aus Musicals von "Cabaret" bis "Moulin Rouge" zum Besten.

Bei der Tombola haben die Ballgäste Chancen auf luxuriöse Preise – Hauptgewinn ist heuer ein Urlaub in einem Vier-Sterne-Hotel auf der Insel Phuket in Thailand inklusive Flug und Transfer. Der Loskauf dient dem guten Zweck: Die Welser Serviceclubs, die auch Bars auf dem Ball betreiben, nutzen die Einnahmen für Sozialprojekte.

Tickets ab 20 Euro

Das Stadtmarketing bietet wieder mehrere verschiedene Ticketoptionen an: Die "Flanierkarte" gibt es um 39 Euro im Regelpreis bzw. um 20 Euro für Schüler und 30 Euro für Studierende. Unternehmen, Vereine und Freundesgruppen können wieder Tische im Saal oder im Foyer reservieren. Nähere Informationen gibt es bei der Wels Info auf dem Stadtplatz.

