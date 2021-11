Das Theater geht weiter mit Brandner Kasper und Indien

Das Theater Meggenhofen wurde wie berichtet für seine Eigenproduktion "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben" mit dem Bühnenkunstpreis 2021 des Landes ausgezeichnet, der am 6. Dezember im Linzer Schauspielhaus verliehen worden wäre. Während die Kulturschaffenden im Lockdown sind, gehen aber die Planungen intensiv weiter. In Meggenhofen ist der Theatersommer 2022 bereits fast durchgeplant. Der künstlerische Leiter und Schauspieler Fritz Egger wird in seiner dritten Spielzeit das Kabarettstück und Roadmovie "Indien", das auf dem Theaterstück der beiden Kabarettisten Alfred Dorfer und Josef Hader basiert, auf die Bühne des Freilufttheaters bringen. Außerdem wird die Produktion "Brandner Kasper" unter der Regie von Martin Leutgeb wiederaufgenommen. Das Stück, bei dem sich der Brandner Kasper beim Tod mithilfe von Kirschgeist zusätzliche Lebensjahre ergaunert, wurde sowohl von Theaterkritikern als auch vom Publikum begeistert aufgenommen. Die Vorstellungen waren bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Regie führt bei "Indien" Michael Gampe. Die beiden ungleichen Protagonisten Heinzi Bösel und Kurt Fellner werden von Fritz Egger und Peter Scholz dargestellt. Die beiden Gastrotester philosophieren im Wirtshaus über ihr Leben, ihre Ängste und Erfahrungen, aber auch übers Wiener Schnitzel. Unter der Oberfläche lauern lauter kleine Tragödien von einsamen Männern.

Außerdem stehen Kabarett, Musik und Lesungen auf dem Spielplan 2022. Gemeinsam auf der Bühne stehen werden Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager. Jedermann-Darsteller Peter Simonischek und Brigitte Karner kommen zu einer Lesung nach Meggenhofen, und zum Saisonabschluss steht ein Konzert von Willi Resetarits + Stubnblues auf dem Programm.

Ab sofort kann man Theater-Gutscheine als Weihnachtspräsent für Kulturfreunde erwerben: info@theatermeggenhofen.at