Die Vorentscheidung über die Neuvergabe des Medienkulturhauses (MKH) in Wels schlägt Wellen: Der Lenkungsausschuss hatte vergangenen Donnerstag in einer anonymen Abstimmung die Bewerbung des Teams um Boris Schuld an erster Stelle gereiht. Dieser fungierte bereits als Stellvertreter des scheidenden MKH-Leiters Günter Mayer.