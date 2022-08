Das Literaturschiff hat viele Kapazunder an Bord

Das gelingt auch dank der Unterstützung kulturaffiner Sponsoren.

Das Literaturschiff steuert auch immer wieder den Garten der Geheimnisse in Stroheim an, wo in traumhafter Kulisse heuer unter anderem Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober und die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner ihre Bücher präsentierten. "Bei Schlechtwetter können wir in die Alte Tischlerei nach Aschach ausweichen, wie erstmals bei der Lesung von Autor Michael Köhlmeier", sagt Gsöllradl-Samhaber, ein gebürtiger Eferdinger. Die beiden Kultur-Nahversorger wollen künftig stärker zusammenarbeiten und planen für nächstes Jahr gemeinsame Veranstaltungen.

Vitasek vor traumhafter Kulisse

Im Garten der Geheimnisse will man künftig vor allem mit bekannten Schriftstellern und Künstlern aufwarten. So wird am 7. September Kabarettist Andreas Vitasek sein Buch "Ich bin der Andere" vorstellen und neben seinen Erfolgen auch von persönlichen Krisen, Wochenend-Vatertum und Lampenfieber erzählen.

Beginnen wird das Herbstprogramm bereits am 3. September im Biohof Achleitner in Eferding. Die "Fridays for Future"-Aktivisten Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer präsentieren ihr Buch "Ändert sich nichts, ändert sich alles" (Beginn 10 Uhr). Anschließend findet eine Podiumsdiskussion mit Sonnentor-Chef Johannes Gutmann und Andreas Achleitner vom Biohof statt, bei der sie der Frage nachgehen werden, in welcher Zukunft wir leben wollen und warum Klimaschutz mehr ist, als nur richtige Kaufentscheidungen zu treffen.

Im Eferdinger Gastzimmer sind im Oktober Lesungen mit Sabine Scholl ("Die im Schatten, die im Licht") und Judith Kuckart ("Café der Unsichtbaren") geplant.

Alles Infos zu den Terminen und Karten: www.literaturschiff.at