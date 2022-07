Die letzte Schulwoche ist traditionell den schönen Dingen des Lebens gewidmet. Auch in der Technische Mittelschule (TMS) Eferding Nord füllten Exkursionen, Wanderungen und Veranstaltungen den Terminkalender. Die OÖN haben beim Sportfest in der letzten Schulwoche mit Lehrern und Schülern über ihre Pläne für die freie Zeit gesprochen. Diese wird schon sehnsüchtig erwartet. "Ich mache mit meinen Eltern Urlaub in Kroatien.