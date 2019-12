Das Jahr 2020 mit einem Klangfeuerwerk begrüßen

Am Silvesterabend ist im Kurort zum vierten Mal ein großes Klangfeuerwerk beim Winterdorf am Rathausplatz zu erleben. Die von der Firma Pyrobulls inszenierte Silvesterattraktion ist ein wahrer Besuchermagnet und findet in Kooperation des Tourismusverbandes Urlaubsregion Vitalwelt als Hauptsponsor und der Gemeinde statt. Gezündet wird das Feuerwerk um 18 Uhr direkt beim Winterdorf, wo auch die Musik erklingt und man den besten Blick auf das Feuerwerk hat. Die kulinarische Versorgung der Besucher kommt natürlich nicht zu kurz.

Winterdorf-Finale

Noch bis 6. Jänner ist das Bad Schallerbacher Winterdorf geöffnet. Das Schlussfest mit der Musikgruppe "Funk’tion" geht am Sonntag, 5. Jänner, ab 17 Uhr über die Bühne. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht neben der Funk- & Soulband auch "Jonglina": Die junge Dame wird mit anspruchsvoller Jonglage beeindrucken. Anschließend heißt es ab 18 Uhr wieder "Eislaufen für alle!" – und das gratis. Gratiskutschenfahrten stehen am 29. Dezember und 6. Jänner ab 14.30 Uhr auf dem Programm.

