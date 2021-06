Das erste Freiluft-Festival nach Ende des Lockdowns

"Machen wir’s oder machen wir’s nicht?" Vor dieser Frage seien die Verantwortlichen des ASV St. Marienkirchen rund um Eventorganisator Stefan Baumgartner Mitte Mai gestanden. Damals, noch vor den Corona-Öffnungen am 19. Mai, habe man sich einen Ruck gegeben und entschieden: "Wir ziehen es durch!"

Und so findet am Samstag, 10. Juli, ab 18 Uhr in "Samarein" das erste Freiluft-Festival in der Region seit dem Ende des Corona-Lockdowns statt. Beim "Austropop-Open-Air" tritt die Welser Band "Hoamspü" auf dem Platz vor dem "Mostspitz" im Zentrum der Gemeinde auf. Eingeleitet wird der Abend von einer Abordnung der Marktmusikkapelle namens "Die Polsenzer".

Da mit 1. Juli erneut Lockerungen angekündigt wurden, geht Baumgartner mittlerweile davon aus, dass keine zugewiesenen Sitzplätze benötigt werden. Diesbezüglich wolle man aber noch die entsprechende Verordnung abwarten. Eine Freifläche zum Tanzen werde es jedenfalls geben. Fix ist auch, dass der Zutritt nur mit 3-G-Nachweis möglich sein wird.

Vorverkaufskarten gibt es auf www.oeticket.com