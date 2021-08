Das Beste aus der Region im neuen Hofladen der Lebenshilfe

Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten für den neuen Hofladen im Pfarrzentrum von Thalheim. Ab Anfang Oktober öffnet er seine Tore und bietet regionale Produkte von lokalen Produzenten. Hier wird ein besonderes Konzept umgesetzt, denn betrieben wird das Geschäft von der Lebenshilfe Oberösterreich. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die in den Werkstätten der Lebenshilfe in Wels beschäftigt sind, werden gemeinsam mit den beiden Lebenshilfe-Mitarbeiterinnen Silvia Lehner und Bettina Kasper künftig den Laden schaukeln. Initiiert wurde das Geschäft von den Landwirtinnen Karoline Auböck und Magdalena Gatterbauer, die ein Nahversorgerprojekt mit gleichem Konzept in St. Florian begeisterte: "Als wir den Florianer Laden betreten haben und mit dieser Herzlichkeit empfangen worden sind, war für uns sofort klar, dass wir genau so einen Hofladen auch in Thalheim haben möchten", sagen die beiden.

Angeboten werden frisches Obst und Gemüse, Nudeln, Fleisch, Mehlspeisen, Eier, Eis und vieles mehr. Neben der Verkaufsfläche wird es auch eine kleine, gemütliche Kaffee-Ecke geben. Geöffnet ist das Geschäft von Mittwoch bis Freitag.

Finanziell unterstützt wird das Projekt mit einer LEADER-Förderung der Region Wels-Land von 60 Prozent. "Das Projekt ist ein sozialer Treffpunkt, hebt den Absatz regionaler Produkte und bietet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot", betont LEADER-Geschäftsführerin Magdalena Hellwagner.