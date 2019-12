Das 1000-Einwohner-Dorf Pollham stärkt und belebt sein Ortszentrum

Leere Geschäfte und Wohnungen, zugesperrte Wirtshäuser – immer mehr Ortskerne drohen zu veröden. Die Gemeinde Pollham haucht ihrem Zentrum nun neues Leben ein und investiert in die Belebung des Ortskerns. Geplant sind ein Gasthaus, Musikerheim und Feuerwehrhaus in einem gemeinsamen Bau mitten im Ortszentrum am ehemaligen Standort des Pollhamerhofs, der bereits abgerissen wurde. Vor wenigen Tagen hat das Land OÖ das Projekt abgesegnet, die Finanzierung des 2,55 Millionen Euro teuren Gebäudes ist nun gesichert. Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.

Bürgermeister Ernst Mair (VP) spricht von einem attraktiven Gesamtkonzept für die Dorf- und Ortsentwicklung. "Es entstehen zeitgemäße, funktionale Gebäude für das Miteinander, gegen den Leerstand und für die Aufwertung und Belebung unseres Ortskernes."

Für das Feuerwehrhaus und das Musikprobenlokal, das mit den künftigen Nutzern gemeinsam geplant wurde, bekommt die finanzschwache Wohngemeinde 80 Prozent der Investitionssumme von 2,13 Millionen Euro aus dem Projektfonds des Landes. Die Kosten für das Gastlokal muss die Gemeinde zu 100 Prozent selbst finanzieren. Dafür nimmt die Kommune ein langfristiges Darlehen auf.

Die Planungen für den Bau gehen ins Finale. Bild: Delta Projektconsult (Visualisierung)

Gastrobetreiber wird gesucht

Die Gastronomie sieht Bürgermeister Mair als wichtigen Bestandteil des Gesellschafts- und Dorflebens – "nicht als Konkurrenz zu bereits bestehenden Betrieben, sondern als ein ergänzendes und zusätzliches Angebot in unserer Region." Noch hat die Gemeinde keinen Betreiber für das Gasthaus, das vom Fischlhamer Unternehmen "LSD-Gastronomiekonzepte" in einem Grobkonzept geplant wurde, gefunden. Man wollte auch die Beschlussfassung im Gemeinderat, die am 13. Dezember stattfand, abwarten. Mit dem künftigen Pächter soll die Gastronomie gemeinsam weiterentwickelt und umgesetzt werden. Vorgesehen sind dafür knapp 200 Quadratmeter plus zwei nutzbare Gastgärten sowie ein Schulungsraum (50 Quadratmeter).

Die Gemeinde plant das Bauprojekt gemeinsam mit dem Pollhamer Architekten Konrad Scheibl von Delta Projektconsult in Wels. Derzeit wird unter anderem noch an der Gestaltung der Fassade gearbeitet. Auch über begrünte Dachbereiche wird nachgedacht.

Der Dorfentwicklungsverein befasst sich mit der Umfeld- und Dorfplatzgestaltung, die im Anschluss in Angriff genommen werden soll. Kunst am Bau im Außenbereich wird die Künstlergruppe "Wüdwux" rund um Meinrad Mayrhofer aus Pram umsetzen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at