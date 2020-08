Danner-Zwillinge sind nicht zu stoppen

Jeweils in Gold glänzten die Zwillingssschwestern Ida und Agnes Danner (IGLA long life) aus Weibern bei den OÖ. Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U16/U20 in Ebensee. Ida holte sich den Titel über 1500 m (4:56,45), Agnes über 800 m (2:26,28). Beide gingen auch noch über die Stadionrunde mit und ohne Hürden an den Start. Ida konnte sich über 400-m-Hürden Bronze sichern (67,64), Agnes erreichte den vierten Rang (67,73). Über 400 m gab es die Plätze vier und fünf.

U16-Jahresbestleistung

In der U16 zeigte Vereinskollegin Christina Gangl gleich mit zwei Landesmeistertiteln auf: Sie holte Gold im Kugelstoß mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 10,85 m sowie im Speerwurf mit 43,45 m, auch das persönlicher Rekord. Diese Weite bedeutet gleichzeitig auch U16-Jahresbestleistung in Österreich. Eine tolle Leistung zeigte eine IGLA-Athletin auch in der U16-Klasse über die 3000 m. Die erst Elfjährige Ida Hörmanseder lief bei ihrem ersten Start über diese Strecke in 12:12,00 zur Silbermedaille.

Über die 100 m holte sich U14-Athletin Marie Angerer in 13,13sec Bronze. Ebenfalls Bronze gab es für Ludwig Schwaiger in seinem ersten Speerwurf-Bewerb (39,06 m).

Gold, Silber und Bronze für ALC

Auch für die Leichtathletik-Talente des ALC lief es in Ebensee sehr gut, sie kehrten mit Gold, Silber und Bronze nach Wels zurück. Benni Pichler gewann Gold im Kugelstoß (12,86 m) und Silber im Diskus (31,48 m).

Alina Berger wurde über 100-m-Hürden Dritte (17,56), im Hochsprung Vierte. Laurenz Pichler erreichte im Stabhochsprung ebenfalls Platz vier.