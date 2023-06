Dank an Mitarbeiter: Pichler Firma führt zusätzliche Urlaubswoche ein

Damit wolle er sich für das Engagement seiner Mitarbeiter bedanken, sagt Unternehmensgründer Roman Aschl: "Gerade in den vergangenen Jahren war die Situation wegen Corona und der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr herausfordernd. Ohne ihre Loyalität hätten wir die Herausforderungen nicht so gut gemeistert." Die Maßnahme komme sehr gut an.

Alle Mitarbeiter, die bereits seit fünf Jahren oder länger im Unternehmen sind, bekommen fünf zusätzliche freie Tage. Das ist laut dem Entwässerungs- und Rohrleitungstechnik-Hersteller rund die Hälfte der Belegschaft. Wer noch nicht so lange dabei ist, bekommt pro einem Jahr der Firmenzugehörigkeit einen freien Tag. Das solle ein Anreiz für neue Mitarbeiter sein, erklärt Aschl.

