Damen-Skisprungelite in Hinzenbach

Der FIS Skisprung Weltcup der Damen gastiert am letzten Februar-Wochenende wieder in Hinzenbach. Von Freitag, 25. Februar bis Sonntag, 27. Februar reist die Weltelite des Skisprungs in den Bezirk Eferding und sorgt für ein erstes Highlight im oberösterreichischen Sportjahr.

Die ÖSV-Adlerinnen freuen sich natürlich ganz besonders auf den Heim-Weltcup, zumal sie nach dem Auftritt 2021 ohne Stockerlplatz in Hinzenbach noch eine Rechnung offen haben. Und die Vorzeichen stehen aus derzeitiger Sicht gut: Sara Marita Kramer ist aktuell Weltcup-Gesamtführende.

Das neunte Weltcup-Wochenende der Damen ist der erste Wettkampf nach den Olympischen Spielen in Peking. Somit können die Organisatoren vom UVB Hinzenbach sowohl frischgebackene Olympiasiegerinnen als auch voll motivierte Herausforderinnen empfangen. Bereits zum dritten Mal werden die Springen aber vermutlich wieder ohne Live-Publikum über die Bühne gehen.