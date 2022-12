Cup-Sensation: Welser B-Team schlägt Favorit

Die zweite Mannschaft von Felbermayr Wels lieferte am Wochenende die große Pokal-Sensation. Das B-Team, das eigentlich im unteren Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga spielt, bezwang Favorit Stockerau mit einem 3:1-Sieg. "Wir wollten mit beiden Welser Mannschaften ins Final Four. Aber da spielte Baden nicht mit, sie gingen leider nicht auf unsere Bitte um Verlegung des Viertelfinales ein und gewannen gegen unser Rumpfteam. Die Rechnung dafür musste nun Stockerau zahlen", sagte Präsident Bernhard Humer nach dem sensationellen 3:1-Erfolg von Wels. Denn Nandor Ecseki von der Meistermannschaft habe man im B-Team zum Einsatz gebracht – und "so haben wir zumindest ein Welser Team im Final Four."

Heimspiel gegen Mühlhausen

Ecseki gewann gleich seine Auftaktpartie, und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Stockerauer setzte sich Gabor Böhm im Schlüsselspiel gegen Alexander Chen mit 3:1 durch. Ecseki fixierte mit einem knappen 3:2 gegen David Serdaroglu den Schlusspunkt und wehrte beim 6:5 im Decider sogar einen Matchball ab.

Weiter geht es auch in der Champions League: Dort soll Joao Monteiro die Chancen für Wels am Leben halten. Nach der Cup-Sensation hofft Felbermayr Wels nun auf die Champions-League-Sensation: Am Dienstag (18 Uhr) ist im letzten Heimspiel der Gruppenphase Post Mühlhausen (D) mit Daniel Habesohn in der Messestadt zu Gast. Um Platz zwei zu erreichen, müssen Andreas Levenko und Co. den Gruppensieger aus Deutschland bezwingen und danach am Sonntag auch bei Hennebont in Frankreich reüssieren. Als "Ersatz" für den glücklosen Koreaner Park Ganghyeon soll Monteiro die Chance auf das Ticket für das Europe-Cup-Viertelfinale wahren. Der Portugiese krönte sich 2015 gemeinsam mit Stefan Fegerl zum Doppel-Europameister.

