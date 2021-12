Covid-Verordnung besiegelt Ende von Weihnachtsdorf

Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair begründet das vorzeitige Aus mit der neuen Covid-Verordnung und der damit verbundenen Beschränkung der Personenanzahl "Die Indoor-Anzahl von maximal 25 Personen gilt nun auch im Freien. Aus diesem Grund haben wir vereinbart, das Weihnachtsdorf vier Tage früher als geplant zu schließen." Die Hütten werden am 2. Jänner abgebaut und durch den Eis-Achter ersetzt. Das Weihnachtsdorf war ab dem vierten Lockdown nur neun Tage in Betrieb: "Wichtig war uns, dass damit ein wenig Weihnachtsfeeling aufkommt. Das ist uns gelungen", so Jungreithmair.