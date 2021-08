Covid-19: Anstieg bei Reiserückkehrern

Die Corona-Zahlen steigen auch in Wels wieder an: Gestern meldete der Magistrat 71 Corona-Positive. 28 weitere Personen befinden sich in Quarantäne.

Laut Epidemiemonitor des Landes fallen von den aktuell Infizierten 53 Prozent in die Stufe Q3. Eine überwiegende Mehrheit in dieser Gruppe dürfte sich während einer Auslandsreise angesteckt haben. Rund 20 Prozent der Infizierten gelten als Kontaktpersonen. Diese sind ebenso zu einem großen Teil Reiserückkehrer. Weitere Daten aus dem Epidemiemonitor ergeben folgendes Bild: Derzeit haben mehr als 80 Prozent der infizierten Welser Krankheitssymptome. Knapp 70 Prozent der positiv Getesteten sind ungeimpft, zwei Drittel sind österreichische Staatsbürger.

Betroffen sind vor allem jüngere Welser. 57 Prozent der Corona-Positiven sind 20 bis 29 Jahre alt, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (14 Prozent). Alle weiteren Altersgruppen liegen deutlich unter zehn Prozent.

Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) kritisiert die laschen Einreisekontrollen: "Wie schon im August 2020 schnellen in Wels die Zahlen der Corona-Infizierten in die Höhe. Die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung sind gefordert, hier rasch Abhilfe zu schaffen." Gesundheitsreferentin Silvia Huber (SPÖ) ersucht alle Urlauber, vor der Abreise das kostenlose Impfangebot zu nutzen: "Im nächsten Krisenstab werden wir eine vermehrte Nutzung des Impfbusses diskutieren."

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 5757 Welser wieder genesen. An den Folgen von Covid-19 starben bisher 83 Welser.