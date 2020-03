Coronavirus: Hausärzte fühlen sich übergangen

Weder er noch sein Kollege Wolfgang Raus waren am Freitag zur Sitzung in der Feuerwehr geladen. Beide Ärzte vertreten die niedergelassenen Mediziner in Wels. Nimmerfall verweist auf gravierende Informationsmängel und nennt ein Beispiel: "Wir Hausärzte haben nach wie vor keine Schutzanzüge, so wie sie die Mitarbeiter des Roten Kreuzes tragen. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll." Der Mediziner bezweifelt auch, dass Wels auf eine drohende Pandemie vorbereitet ist: "Das Klinikum ist jetzt schon gut besetzt mit Influenzapatienten. Wenn uns das Coronavirus voll erwischt, steht die Mühle." Auf keinen Fall wolle er Ängste schüren, betont Nimmerfall. Es gehe ihm lediglich darum, dass Hausärzte neben dem Klinikum als wesentliche Player von den Behörden wahrgenommen werden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at