Coronavirus: Fahrplan für den Fall der Fälle

Bisher gab es in Wels mehrere Verdachtsfälle, aber keinen bestätigten Coronavirus-Erkrankten. Für den Fall der Fälle haben sich am Freitag aber Vertreter des Klinikums, des Roten Kreuzes, der Polizei, der Feuerwehr und der Politik abgestimmt, wie vorzugehen ist. Alle beteiligten Stellen arbeiten engmaschig zusammen. Die Testungen finden bei den Betroffenen zu Hause statt. Es gibt einheitliche Regelungen für Kindergärten und Schulen, die bundesweit von der Regierung erlassen werden. "Wels ist im Fall einer bestätigten Erkrankung vorbereitet, aber es besteht kein Grund zur Panik. Jeder weiß genau, was zu tun ist", sagt Bürgermeister Andreas Rabl.

Die in Wels geplanten Veranstaltungen werden auch nach Rücksprache mit dem Land durchgeführt.

Thomas Muhr, ärztlicher Direktor des Klinikums Wels-Grieskirchen, betont erneut: "Das Klinikum ist standardisiert vorbereitet. Sich selbst schützen kann man am besten durch regelmäßiges Händewaschen und durch Vermeidung des Kontaktes zu Erkrankten. Möglicherweise Erkrankte sollen zu Hause bleiben und sich telefonisch beim Hausarzt oder beim Hausärztlichen Notdienst melden."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.