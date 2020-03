Coronafall in Welser Tagesklinik

Der Coronafall war nicht absehbar, weil der Patient zum Zeitpunkt des Eingriffes keine Symptome in diese Richtung aufwies. Es bestand kein Verdachtsmoment einer möglichen Infektion, so Klinikum-Sprecherin Kerstin Pindeus.

Erst am Tag nach dem Eingriff traten die Symptome bei ihm auf und in der Folge wurde der Patient positiv auf Covid-19 getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Ebenfalls unter Quarantäne befinden sich nun jene Mitarbeiter des Klinikums, die Kontakt zu dem Patienten hatten. Ein Arzt und fünf Pflegekräfte wurden vom Dienst freigestellt und nach Meldung an die Amtsärztin unter häusliche Quarantäne gestellt. Ein weiterer Patient, der sich mit dem Betroffenen kurzzeitig ein Zimmer teilte, steht nun ebenfalls unter Quarantäne. Der mit dem Coronavirus Infizierte war nur wenige Stunden am Tagesklinischen Zentrum Wels. Das Risiko einer Übertragung auf weitere Personen sei am Montag dieser Woche gering gewesen, heißt es in der Information.

Aufgrund der dadurch bedingten Personalreduktionen müssen verschiebbare tageschirurgische Eingriffe übrigens abgesagt werden.