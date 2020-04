Corona wirbelt Eventkalender durcheinander

Bis Ende Juni sind Veranstaltungen wegen der Coronakrise verboten. Deshalb wurden die in Wels geplanten Events im Mai und Juni abgesagt oder verschoben. Der Ausblick auf den Sommer ist noch ungewiss. Stadtmarketingdirektor Peter Jungreithmair schwankt zwischen Hoffen und Bangen. Für das MusikfestiWels am 17. und 18. Juli ist er optimistisch: "Wir hoffen, dass wir es wie geplant über die Bühne bringen können."

Die Absagen in den nächsten zwei Monaten betreffen das Maibaumfest, die ShoppingNight und die Lange Nacht der Chöre. Die ShoppingNight soll in den Juli oder August rücken. Als Ersatztermine würden sich laut Jungreithmair der 3. Juli oder auch der 7. August anbieten. Das große Chorspektakel wurde auf 2021 verschoben.

Wie es nach den Mai- und Juni-Absagen im Juli weitergeht, weiß noch niemand. Ein neuerlicher Anstieg der Infiziertenzahlen hätte zur Folge, dass auch die Sommerevents von der Bundesregierung abgesagt werden müssten.

Jungreithmair sitzt aktuell als Einzelkämpfer in seinem Büro am Welser Stadtplatz. Sein Team hat er nach Hause in die Kurzarbeit geschickt. Seine Hoffnung ist, dass sich die Lage schnell wieder normalisiert: "Die Zahl der Neuinfizierten bewegt sich derzeit unter einem Prozent. Wenn die Entwicklung so anhält, werden wir einen ungetrübten Veranstaltungssommer erleben."

Dass im Juli sogleich die Post abgeht, glaubt Jungreithmair nicht: "Für das MusikfestiWels sind wir derzeit auf Stand-by. Ab August sollte alles überstanden sein." Im Falle einer Absage ist momentan vorgesehen, die gebuchten Künstler wie Opus und Julian le Play im kommenden Jahr auftreten zu lassen: "Wir sind mit allen in Kontakt und schauen jetzt schon, dass wir einen Ersatztermin zusammenbringen." Ebenso angedacht war eine Verschiebung in den August: "Das halte ich für unrealistisch", winkt Jungreithmair ab.

Nach dem MusikfestiWels stehen das Streetfood-Festival am 25. und 26. Juli und das Genussfest "Voi Guad" am 28. und 29. August auf dem Veranstaltungskalender.

Volks- und Gartenfest im Herbst

In einem noch viel größeren Ausmaß als das Wels Marketing hat mit der Coronakrise die Welser Messe zu kämpfen. Geschäftsführer Robert Schneider plant nach der Absage von Blühendes Österreich eine kleine Gartenmesse parallel zum Welser Volksfest (4. bis 6. September). An diesen drei Tagen finden auch die Oldtimermesse Classic Austria und die im Frühjahr ebenso abgesagte Popkultur-Schau austria comic con statt. Eine weitere Neuprogrammierung ist für die Pferdemesse (21. bis 24. Mai) vorgesehen. Die Traditionsmesse wird im Herbst von 24. bis 27. September über die Bühne gehen. "Die Absagen und Verschiebungen kosten uns bis zu drei Millionen Euro", rechnet Schneider.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at