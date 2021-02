Corona-Tests in sechs Wels-Land-Gemeinden

Nach Kritik an der zentralen Teststrategie der Bezirkshauptmannschaft wurde das Angebot erweitert. Wie berichtet, schickte die BH die Bewohner der Wels-Land-Gemeinden zum Testen ins Welser Klinikum. Aus den Gemeinden kam die Forderung nach dezentralen Teststraßen. Inzwischen werden in sechs Gemeinden kostenlose Tests angeboten.

Zu den ersten Standorten im VZ Buchkirchen und VZ Gunskirchen kam noch das "FullHaus" in Marchtrenk dazu. Inzwischen kann an sechs Standorten getestet werden. Neben dem vom Land angebotenen Teststraßen in Buchkirchen, Marchtrenk, Gunskirchen und im Welser Klinikum gibt es nun auch in fünf Apotheken gegen Voranmeldung die Möglichkeit, seinen Corona-Status zu überprüfen. In der Sonnenapotheke (Gunskirchen), der Apotheke Lambach, der Floriani-Apotheke (Marchtrenk), der Vital-Apotheke (Stadl-Paura) und der Apotheke in Weißkirchen führt das Personal Gratis-Schnelltests durch.

Anmeldungen sind über www.österreich-testet.at oder 0800 220 330 möglich.