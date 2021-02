Das ist ein Beispiel, das gerade im Hinblick auf das notwendige Reintesten nach dem Ende des Lockdowns bald in mehreren Städten Schule machen könnte. Weil die Kapazitäten in den Teststraßen bei Weitem nicht ausgeschöpft werden, bringt die Stadt Wels gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Corona-Tests jetzt auch zu den Bürgern.

Ab Montag, 8. Februar, werden die Testungen auf das Coronavirus in einem adaptierten Bus von sabtours durchgeführt. Von 8 bis 15 Uhr wird der Bus in der Stadt unterwegs sein. Er fährt in die Stadtteile, macht auch regelmäßig Halt vor den Kinderbetreuungseinrichtungen, damit sich das Personal vor Ort testen lassen kann. Haltestellen sind aber auch beispielsweise am Zentralmarktgelände, am Bahnhof, am Minoritenplatz oder vor den Einkaufszentren Interspar, max.center, Welas Park und EKZ Wels Nord geplant (siehe Plan rechts).

Die Anmeldung erfolgt über www.oesterreich-testet.at also genau gleich wie für die stationären Tests in der Messehalle 20 und im Klinikum. In Wels hätte man in den sieben Corona-Teststraßen (fünf in der Messehalle 20 und zwei im Klinikum) eine Kapazität von rund 2000 Testungen pro Tag. In der Messe Wels haben sich in den vergangenen Tagen nur rund 400 bis maximal 700 testen lassen.

Eine Umschichtung der Kapazitäten sei daher sinnvoll, so Bürgermeister Andreas Rabl (FP). "Der Corona-Testbus ist ein Serviceangebot an Welser, das von jedem unkompliziert in Anspruch genommen werden kann. Damit wird allen Bürgern auch der Zugang zu Dienstleistungen, die eine Testung voraussetzen, erleichtert." Ziel ist es, auch Personen mit eingeschränkter Mobilität, die bisher Schwierigkeiten hatten, die angebotenen Tests in Anspruch zu nehmen, den Zugang zu den Testmöglichkeiten zu erleichtern.

Gesundheitsreferentin Silvia Huber (SP) appelliert, das Angebot zu nützen und testen zu gehen.

