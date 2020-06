Corona-Sommer: Großer Bedarf an Ferienbetreuung

Denn Corona-bedingt haben viele berufstätige Eltern einen großen Teil ihres Urlaubs bereits verbraucht. Auch bei Kindergartenkindern ist der Bedarf nach Sommerbetreuung groß. Das zeigen etwa die aktuellen Zahlen in Wels. Heuer gibt es doppelt so viele Anmeldungen für den Sommerjournaldienst wie in den vergangenen Jahren.

Pro Woche werden heuer im Sommer zwischen 133 und 181 Kleinkinder und Kindergartenkinder betreut, im Hortbereich zwischen 55 und 88 Mädchen und Buben. Im Vorjahr lagen diese Zahlen jeweils bei rund der Hälfte. Deshalb wird zusätzlich zum Hort Wimpassing (Wimpassinger Straße 33) und Kindergarten Laahen (Oberfeldstraße 62) auch von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 28. August, der Kindergarten Lichtenegg (Schulstraße 7) geöffnet.

Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP) rät Eltern, die den Betreuungsbedarf für ihre Kleinen noch nicht angemeldet haben, das möglichst bald in der vom Kind besuchten Einrichtung zu tun.

Sommerschule: 7 Standorte

Das nächste Schuljahr wird für zahlreiche Welser Kinder bereits in den letzten beiden Wochen der Sommerferien beginnen. Der Bund finanziert für Schüler mit Deutschdefiziten und Schüler, die nach den Homeschooling-Wochen besonderen Aufholbedarf haben, zusätzlichen Unterricht. Das Angebot richtet sich an die Sechs- bis 14-Jährigen. Wer für das Angebot infrage kommt, das sollen vorrangig Lehrer und Schuldirektoren entscheiden. Der Unterricht findet von 31. August bis 11. September jeweils von 8 bis 12 Uhr statt.

Die Sommerschul-Standorte in Wels stehen bereits fest: Es sind die fünf Mittelschulen 1 Stadtmitte, 2 Pernau, 5 Neustadt, 6 Vogelweide und 8 Lichtenegg sowie die Volksschule 4 Pernau sowie das BG/BRG Schauerstraße.

